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Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra bulunmuştu. Genç kızın cenazesi memleketi Diyarbakır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ön otopsi raporuna göre herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı. Ayrıca herhangi bir kemik kırığı da tespit edilmedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 12:54, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:54
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Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu

21 yaşındaki Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisiydi. Genç kız 27 Eylül akşamı, arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Acı haberi 18 gün sonra geldi. Kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

Rojin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki 7 saatlik otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Rojin, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı.

ÖN OTOPSİ RAPORU BELLİ OLDU

Alınan 100'e yakın numune, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ön otopsi raporuna göre, kesici ve ateşli silah yaralanmasına ilişkin bir bulguya rastlanmadı.

Ayrıca herhangi bir kemik kırığı da tespit edilmedi.

Raporda, Rojin'in boynunda, diz ve kolları ile göğüs ön yüzünde kanama ile uyumlu olabilecek renk değişiklikleri olduğu belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

Cenazesi 18 gün sonra bulunan Rojin Kabaiş defnedildi

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