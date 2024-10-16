Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

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