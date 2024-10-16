Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 14:27, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:33
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, sabah saatlerinde Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Barzani, görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.
Barzani, bu görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani görüşmesi, geçtiğimiz dakikalarda başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzaniyi kabul etti https://t.co/4CvdgLNimtAA Canlı (@AACanli) October 16, 2024