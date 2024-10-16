CHP, eğitim zirvesi gerçekleştirecek

ANKARA (AA) - CHP, akademisyenler, eğitim uzmanları, sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla, Hasanoğlan'da eğitim zirvesi düzenleyecek.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın koordinasyonunda, Hasanoğlan'da gerçekleştirilecek eğitim zirvesi, 19-20 Ekim'de yapılacak.

Zirveye ilişkin bilgi veren Özçağdaş, zirvede, partinin eğitim çalışmalarının değerlendirileceğini ve yeni hedeflerin belirleneceğini bildirdi.

Oluşturulan çalışma gruplarının kendi oturumlarını yapacağı zirveye, akademisyenler, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer alacağı yaklaşık 250 kişinin katılacağını belirten Özçağdaş, zirvede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve 81 il eğitim sekreterinin de yer alacağını kaydetti.

Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Hasanoğlan'da, 19 Ekim 2024 Cumartesi günü kurulacak çadırlarda başlayacak zirvenin, 20 Ekim 2024 Pazar günü CHP Genel Merkezi'nde çalışma gruplarının sunumlarıyla tamamlanacağını aktardı.

Özçağdaş, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün tarihi önemi nedeniyle seçilen etkinlik alanında, köy enstitüsü menülerinden yola çıkılarak hazırlanan öğle ve akşam yemeklerinin sunulacağını, köy enstitüsü belgesel filminin gösterileceğini, mandolin dinletisi yapılacağını belirtti.