Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremden etkilenen Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu, AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremde yaralananları tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret eden Vali Hatipoğlu, depremde 94 kişinin yaralandığını, 2 binanın ağır hasar aldığını söyledi.

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