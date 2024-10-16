Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremden etkilenen Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu, AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremde yaralananları tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret eden Vali Hatipoğlu, depremde 94 kişinin yaralandığını, 2 binanın ağır hasar aldığını söyledi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 15:43, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:55
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremden etkilenen Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu, AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremde yaralananları tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret eden Vali Hatipoğlu, depremde 94 kişinin yaralandığını, 2 binanın ağır hasar aldığını söyledi.