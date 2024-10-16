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Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki 5,9'luk depremle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin olduğu ilk andan itibaren ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiklerini, ardından süratle ilgili valilerle irtibata geçtiklerini belirterek, depremden 187 kişinin etkilendiğini, bunlardan 43'ünün gözetim altında tutulduğunu, diğerlerinin ayaktan tedaviyle taburcu edildiklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 15:54, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:51
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Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki 5,9'luk depremle ilgili açıklama

Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'da, Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan depremden, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Tunceli illerinin etkilendiğini vurgulayan Yerlikaya, "Depremin olduğu ilk andan itibaren ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgiyi arz ettik ve hemen süratle valilerimizle irtibata geçtik." dedi.

Depremin hemen ardından ilgili tüm valiler, AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir, il, ilçe belediyeleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon halinde saha taraması başlattıklarını aktaran Yerlikaya, ilk etapta gelen ihbarlar üzerine saha taramaları yapıldığını, ardından diğer taramaların yürütüldüğünü anlattı.

Bakan Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin de süratle faaliyete geçtiklerini belirterek, "İki genel müdür, üç daire başkanımız Malatya ilinde, bir genel müdür ve iki daire başkanımız da Elazığ ilinde görevlendirildi." bilgisini verdi. Diğer illerde de hasar tespit komisyonlarının kurulduğunu söyleyen Yerlikaya, "Hem Malatya'da hem de Elazığ'da bugün bu an itibarıyla hasar tespitleriyle ilgili çalışma süreçlerimiz başlatıldı." diye konuştu.

AFAD'dan 55 araç, 210 personel, jandarma ve emniyet teşkilatından 3 İHA ve 1 insanlı keşif uçağının çalışmalarına devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz anbean gelişmeleri takip ediyor. Şu ana kadar 112 çağrı merkezimize, saat 15.00 itibarıyla 1112 ihbar geldi. Bu ihbarların 963'ü bilgi, 149'u yardım amaçlıdır. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da birer olmak üzere toplam üç binada kısmi çökme meydana geldi. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır."

Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre toplam 187 kişinin depremden etkilendiğini bildiren Yerlikaya, 43 kişinin gözetim altında tutulduğunu, diğerlerinin ayaktan tedaviyle taburcu edildiklerini söyledi.

Ali Yerlikaya, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman ve Batman'da eğitime bir gün süreyle ara verildiğini aktardı.

Pütürge ve Kale ilçesinde kaya düşmesi meydana geldiğini, bu yolların karayollarınca süratle temizlendiğini vurgulayan Yerlikaya, bölgede kapalı yol bulunmadığını ifade etti.

"Depremden etkilenen illerimizde enerji kesintisi yoktur. Altyapı hasar ve su kesintisi ihbarı yoktur" diyen Yerlikaya, bölgedeki hastanelerin binalarında da herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

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