Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor

Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümünü bu yıl 4'ü kız 360 öğrenci tercih etti.

Okulda teorik ve uygulamalı eğitim alan öğrenciler, sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma kavuşmak için elektronik sistemleri dışında motor tamiri, bakımı ve onarımı hakkında bilgi sahibi oluyor.

Sektörle yapılan işbirliği çerçevesinde öğrenciler, mezuniyetlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda iş sahibi olabilecek.

- "Geleceğin tekniker ve mühendislerini burada yetiştiriyoruz"

Okul Müdürü Emrah Ünal, AA muhabirine, önceden daha çok erkeklerin yer aldığı sektörün eleman ihtiyacı dolayısıyla kız öğrencilerin ilgisiyle öğrenci sayılarında her geçen gün artış yaşandığını söyledi.

Sektörle yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde okullarını tercih eden kız öğrencilere eğitim hayatları boyunca burs verdiklerini dile getiren Ünal, "Bunun yanında iş istihdamıyla beraber çocuklarımız buradan mezun olduktan sonra bu firmalarda çalışabilecekler. Geleceğin tekniker ve mühendislerini burada yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Bölüm öğretmeni Salim Öztürk de burada sahayı bilen, çalışma hayatını tanıyan mühendis adayları yetiştirdiklerini belirterek, kız öğrencilerinin de çok başarılı olduğunu anlattı.

Sektörde kadın eleman açığının fazla olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bu bilinçle buraya geldiler. Çok hevesli ve istekliler. Biz daha herhangi bir şey söylemeden kendileri zaten ortama giriş sağlıyorlar, yapıyorlar. Öğrencilerimizden son derece memnunuz. Kız öğrenci sayımız gün geçtikçe de artıyor." ifadelerini kullandı.

- "Usta olup kendi dükkanımı açmayı düşünüyorum"

Öğrenci Ecrin Beren Acar, otomotiv firmasında çalışan babası sayesinde sektöre merak sardığını belirterek, "Dedim ki neden olmasın? En azından öğrenmiş olurum. Burada motorun parçalarını söküyoruz, anahtar tutmayı öğreniyoruz, komple motoru söküp takabiliyoruz. Mezun olduktan sonra kız öğrenciler için çok güzel kapılar açılıyor." dedi.

Öğrenci Azra Karaca da sektöre motorcu ustası babasından dolayı merak duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bana olan güveni, arkamda duruşu zaten bu mesleği yapmamın önceliğinde geliyor. Ayrıca arabalara olan ilgim, merakımdan dolayı yapma isteğim geliyor. Bundan kaynaklı okulda okuyorum. Genellikle arabanın parçalarının değişimini, nasıl çalıştığını, elektrik, mekanik ve her türlü aksamını öğreniyoruz. Usta olup kendi dükkanımı açmayı düşünüyorum. Kız erkek eleman fark etmeksizin onları orada çalıştırmayı düşünüyorum."