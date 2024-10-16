Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, bulunduğu cezaevinde ziyaret edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 17:17, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 17:18
Özel, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu. Talebi değerlendiren bakanlığın ziyarete izin verdiği öğrenildi.
Özel'in, Demirtaş'ı, 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret etmesinin planlandığı kaydedildi.