Elazığ Şehir Hastanesi deprem izolatörleri sayesinde güvenle hizmet verdi

MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
%0 Faizli 6 Taksitli 45.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 45.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi
Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!
Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!
İçişleri Bakanı: Malatya'da 3 binada kısmi çökme var
İçişleri Bakanı: Malatya'da 3 binada kısmi çökme var
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde de hissedildi
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde de hissedildi
Acılı baba konuştu: Havalimanında dört gözle bekleyeceğim
Acılı baba konuştu: Havalimanında dört gözle bekleyeceğim
Konut fiyatları reel olarak yüzde 14,7 azaldı
Konut fiyatları reel olarak yüzde 14,7 azaldı
RTÜK Başkanı Şahin: Ceza verdiklerimiz daha çok izleniyor
RTÜK Başkanı Şahin: Ceza verdiklerimiz daha çok izleniyor
2026 Uzay Konferansı'nın ev sahibi Türkiye olacak!
2026 Uzay Konferansı'nın ev sahibi Türkiye olacak!
Tunceli Valisi: 27 güvenlik görevlisini şehit eden terörist canlı olarak yakalandı
Tunceli Valisi: 27 güvenlik görevlisini şehit eden terörist canlı olarak yakalandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Cenazesi 18 gün sonra bulunan Rojin Kabaiş defnedildi
Cenazesi 18 gün sonra bulunan Rojin Kabaiş defnedildi
Perşembe günü kar geliyor
Perşembe günü kar geliyor
İlk reaktör gün sayıyor
İlk reaktör gün sayıyor
Bir milyon Gazzeli açlıktan ölebilir
Bir milyon Gazzeli açlıktan ölebilir
'Cep'te kaçak patlaması var
'Cep'te kaçak patlaması var
Vatandaşlar seçim değil geçim istiyor
Vatandaşlar seçim değil geçim istiyor
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Elazığ Şehir Hastanesi deprem izolatörleri sayesinde güvenle hizmet verdi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin etkisine ilişkin, "Hastanemizde 872 deprem izolatörü bulunmakta. Bu yaşadığımız üçüncü büyük deprem diyebilirim. Bu depremlerden hiçbirinde hastanemiz hasar almadı. Güvenli bir şekilde acilde, polikliniklerde hizmetlerimize devam etmekteyiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 18:12, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 18:13
Yazdır
Elazığ Şehir Hastanesi deprem izolatörleri sayesinde güvenle hizmet verdi

Doç. Dr. Kaya, AA muhabirine, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından hastaneye 56 kişinin başvurduğunu söyledi.

"Bunlar deprem paniği ile kaçmaya çalışan, kaçarken yüksekten düşen, yaralanan vaka tarzındaydı. Şu an itibarıyla 5 hastanın yatışı yapıldı. Onun dışındaki hastaların acil serviste gerekli müdahaleleri yapıldı. Peyderpey taburcu ediliyorlar." diyen Kaya, tedavisi süren 5 hastanın heyeti tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

İleri teknolojiye sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleriyle hastanelerinin 24 Ocak 2020'deki Elazığ Sivrice merkezli 6,8 ile 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmediğini anımsatan Kaya, bugün yaşanan depremde de hastanenin hasar görmediğini vurguladı.

Kaya, şunları söyledi:

"Hastanemizde 872 deprem izolatörü bulunmakta. Bu yaşadığımız üçüncü büyük deprem diyebilirim. Bu depremlerden hiçbirinde hastanemiz hasar almadı. Güvenli bir şekilde acilde, polikliniklerde hizmetlerimize devam etmekteyiz.

Öte yandan kentte depremden etkilenerek Fırat Üniversitesi Hastanesine başvuran 48 kişiden 44'ü taburcu edildi, 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber