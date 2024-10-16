Kerem Aktürkoğlu'ndan İsrail'in Filistin'deki katliamına tepki

Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
%0 Faizli 6 Taksitli 45.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 45.000 TL!
Sponsorlu İçerik
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi
Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!
Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!
İçişleri Bakanı: Malatya'da 3 binada kısmi çökme var
İçişleri Bakanı: Malatya'da 3 binada kısmi çökme var
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde de hissedildi
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde de hissedildi
Acılı baba konuştu: Havalimanında dört gözle bekleyeceğim
Acılı baba konuştu: Havalimanında dört gözle bekleyeceğim
Konut fiyatları reel olarak yüzde 14,7 azaldı
Konut fiyatları reel olarak yüzde 14,7 azaldı
RTÜK Başkanı Şahin: Ceza verdiklerimiz daha çok izleniyor
RTÜK Başkanı Şahin: Ceza verdiklerimiz daha çok izleniyor
2026 Uzay Konferansı'nın ev sahibi Türkiye olacak!
2026 Uzay Konferansı'nın ev sahibi Türkiye olacak!
Tunceli Valisi: 27 güvenlik görevlisini şehit eden terörist canlı olarak yakalandı
Tunceli Valisi: 27 güvenlik görevlisini şehit eden terörist canlı olarak yakalandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Cenazesi 18 gün sonra bulunan Rojin Kabaiş defnedildi
Cenazesi 18 gün sonra bulunan Rojin Kabaiş defnedildi
Perşembe günü kar geliyor
Perşembe günü kar geliyor
İlk reaktör gün sayıyor
İlk reaktör gün sayıyor
Bir milyon Gazzeli açlıktan ölebilir
Bir milyon Gazzeli açlıktan ölebilir
'Cep'te kaçak patlaması var
'Cep'te kaçak patlaması var
Ana sayfaHaberler Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsrail'in Filistin'deki katliamına tepki

Portekiz'in Benfica takımında top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkati çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 19:02, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 20:41
Yazdır
Kerem Aktürkoğlu'ndan İsrail'in Filistin'deki katliamına tepki

Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber