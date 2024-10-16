Şantiyede geri manevra yapan vincin çarptığı işçi öldü

Kaza saat 16.00 sıralarında ilçenin Çamiçi Mahallesi'nde bir şantiyede meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AAN 538 plakalı vinç, geri manevra yaparken işçi Özcan Can'a çarptı. Vincin altında kalan Can, ağır yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri Can'ı ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Özcan Can, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Vinç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.