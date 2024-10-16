Tokat'ta kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Yeşilyurt ilçe girişinde, Selman G. yönetimindeki 60 YC 381 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Mahmut D. idaresindeki 60 YD 739 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Abdullah Polat ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla yaralı Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polat, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.