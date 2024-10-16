56 yıl kesintisiz görev yaptığı kurumdan 84 yaşında emekli oldu

Malatya'da yaşayan 84 yaşındaki Bayram Tekedereli, 1966 yılında temel çalışmalarına başlanarak iki yıl sonra hizmet vermeye başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğünde kaloriferci kadrosuyla istihdam edildi. Tekedereli her ne kadarda kaloriferci olarak görev yapsa da süreç içerisinde özellikle elektrik arızaları başta olmak üzere kurum bünyesindeki birçok konuda çalışmalar gerçekleştirerek gözde bir personel olmayı başardı.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından aldığı hasar nedeniyle yıkılan kurumun hizmet binasında kesintisiz 55 yıl görev yapan Bayram Tekedereli, daha sonra yaklaşık 6 aydır yeni hizmet binasında çalıştığı Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emekli oldu.

İşinin severek yaptığını kaydeden Tekedereli, 14 Ekim 2024 tarihi itibariyle emekliliğe ayrıldığını kaydederek görev süresince özveri ile çalıştığını söyledi. Yarım asırdan fazla bir süre sonrası çalışma hayatını sorunsuz bir şekilde tamamlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tekedereli, emeklilik sonrası ise sağlığı el verdiği müddetçe özel işleri ile ilgilenerek emekliliğin tadını çıkaracağını kaydetti.