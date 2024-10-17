Otomobilin çarptığı bisikletteki iki kardeşten biri öldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 07:20, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 07:17
Emre M. yönetimindeki 37 KL 427 plakalı otomobil, Çubuk-Ankara kara yolu İbni Sina Caddesi'ndeki kavşakta bisikletli 2 kardeşe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yabancı uyruklu kardeşler İsmail (12) ve Gays A. (8) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden İsmail A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen Gays A'nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, sürücü Emre M'yi gözaltına aldı.