Otomobilin çarptığı bisikletteki iki kardeşten biri öldü

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden İsmail A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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