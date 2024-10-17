Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

14 Eylül Bulvarı üzerinde seyir halinde olan A.Z. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Yusuf Aydemir'e çarptı. Kazada Aydemir ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis merkezine götürülen motosiklet sürücüsü A.Z. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.