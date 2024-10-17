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Kredi kartına vergi için yeni formül!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı istişare toplantısında, 2025'e ertelenen 'savunma payı' gündeme geldi. Milletvekilleri "Kredi kartı limiti 100 bin TL olan vatandaştan 750 lira alınmasındansa, 1 milyon limiti olandan 10 bin lira alınsın ya da kademeli pay olsun" teklifi geldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 07:38, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 07:38
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Kredi kartına vergi için yeni formül!

AK Parti yeni seri istişare toplantılarına başladı. İlk toplantı dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Genel Merkezde gerçekleştirildi.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Bakan Şimşek, mevcut ekonomi politikasını değerlendirerek, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Genel Merkez yöneticilerinin sorularını cevapladı. Milletvekilleri Şimşek'e sahada en çok karşılaştıkları sorunları iletti.

'Vergi adaleti' konusunda vatandaşın kaygıları olduğu, sahadan en çok bu yönde şikayetler geldiği Bakan Şimşek'e iletilirken, vatandaşın vergilendirmede 'gerçekçi ve adaletli bir sistem' istediği vurgulandı.

Vatandaşın ekonomide rakamların iyileşmesi ve enflasyonun düşmesine rağmen, fiyat artışlarının durdurulamaması, marketlerde ise hiçbir üründe fiyat düşüşü görülememesinden dert yandıkları aktarıldı.

Şimşek'in, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması için çalışmaların sürdüğü, enflasyondaki düşüşün fiyatlardaki düşüş anlamına gelmediğini, vergi konusunda her şeyin algılandığı gibi olmadığı bu konularda vatandaşın bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydettiği öğrenildi.

SAVUNMAYA KATKI PAYI İÇİN YENİ FORMÜL

Önümüzdeki günlerde vatandaşın bilinçlendirilmesi için yeni bir çalışma başlatılacak. Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na (SSDF) ek kaynak aktarılması amacıyla kredi kartı limiti 100 bin lira ve üstü olan vatandaşlardan alınması düşünülen 750 TL'lik pay da toplantıda gündeme geldi.

AK Partili vekiller "Böyle bir şeyi neden teklif ettik? Madem teklif ettik, neden erteledik? Olmayan bir paradan pay alınabilir mi? Alınacaksa kıstas 100 bin değil, daha yüksek olması gerekmiyor muydu? 100 bin limiti olan vatandaştan 750 lira alınmasındansa, 1 milyon limiti olan vatandaştan 10 bin lira alınsın ya da kademeli pay alınsın" gibi soru ve öneriler geldi. Savunma sanayii için destek paketinin ne kadar elzem olduğunun önümüzdeki iki aylık süreçte vatandaşa anlatılma kararı alındığı da kaydedildi.

'NİHAİ HEDEFLERE ULAŞILACAK'

Şimşek, brüt rezervlerin 156 milyar dolar, swap hariç net rezervlerin ise 34 milyar doları aştığını ve uluslararası tanımlamalara göre rezerv yeterliliği oranlarının sağlandığını kaydetti. Fiyat istikrarına, mali disipline, sürdürülebilir cari açığa ve yapısal dönüşüme odaklanan politikalar sayesinde nihai hedeflerine kalıcı bir şekilde ulaşılacağının altını çizen Şimşek, şunları söyledi: Dış kırılganlıkları gidermede önemli mesafe alındı. Bu kapsamda cari açık Mayıs 2023'teki 53 milyar dolar seviyesinden Ağustos'ta 11 milyar dolara geriledi ve milli gelire oranı yüzde 1'in altına indi. Aktif sanayi politikaları, yenilenebilir enerji ve yurt içi doğalgaz ve petrol üretimi sayesinde cari açığın milli gelire oranının program dönemi boyunca yüzde 2'nin altında kalacak. 2025 yılında enflasyonda baz etkisinin ötesinde kalıcı ve belirgin bir düşüş olmasını bekliyoruz. Beşeri sermayeyi güçlendirecek, yatırım ortamını iyileştirecek, sermaye piyasalarını derinleştirecek, yeşil ve dijital dönüşüme hız kazandıracak reformları önceleyeceğiz.

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