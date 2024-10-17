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Türk öğrenciler yurt dışında neden kapışılıyor?

"Akademik başarı hedefi olan, bulunduğu sosyal çevreye hızlı adapte olabilen, araştırmacı kişiliğe sahip öğrenciler istiyorlar. Türk gençlerinin de uluslararası platformdaki imajı bu istenilene uyuyor."

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 07:56, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 07:30
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Türk öğrenciler yurt dışında neden kapışılıyor?

Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin fiyatlarındaki yükseliş gençleri Avrupa'daki üniversitelere kaçırıyor. Kimi zaman hemen hemen aynı fiyatlara kimi zaman da burslarla ve indirimlerle Türkiye'dekilere göre çok daha cazip fiyatlarla Avrupa'da eğitim almak mümkün. Bunu bilen gençler ve aileleri Avrupa'daki alternatifleri değerlendiriyor.

BAŞARISIZLIK KAÇIRTIYOR
Bu noktada tek sorun fiyatlar da değil. Türk vakıf üniversitelerinin dünyanın en iyileri sıralamasına girememesi; Avrupa'daki hemen hemen her üniversitenin belirli bir eğitim standardını tutturması gerektiğinden dolayı eğitim kalitelerinin yüksek olması, gençlerin yurt dışını tercih etmesindeki sebeplerden biri. Her sene yurt dışı eğitimde bazı ülkelerin ön plana çıktığını görülüyor. Bu sene ekonomik faktörler ve ülkelerin uluslararası öğrencilere uyguladıkları politikalar dengeleri çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Bu senenin ön plana çıkan ülkeleri İngiltere, Almanya ve İtalya oldu.

BU SENE BÜYÜK DEĞİŞİM VAR
Sorularımızı cevaplayan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar "Yurt dışı eğitimde dengeler ekonomik, politik, toplumsal sebeplere göre hızlı değişimler gösterebilir. Fakat tercih edilen temel ülkeler hep aynı kalırdı ta ki bu seneye kadar... Bu sene dengelerin tamamen değiştiği bir sene oldu. Türk öğrencinin gözdesi Amerika ve Kanada'nın artık ilk tercihlerde yer almaması büyük bir değişimdir. Bu ülkelerin yerini Avrupa ülkeleri aldı. İngiltere bütün zamanların ilk tercihidir, bu hala devam ediyor fakat Almanya ve İtalya inanılmaz bir şekilde yükselişe geçti. Bunun altında eğitim kalitesi, fiyat dengesi, ücretsiz eğitim imkanı ve burslar var" dedi.

ARANAN ÖZELLİKLER MEVCUT
Deniz Akar "Üniversitelerin dünyanın en iyileri listelerine girebilmeleri için araştırma yapabilen öğrenci ihtiyaçları var" diye konuştu. Akar şöyle devam etti:

"Özellikle yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerin yayınladıkları makaleler bu üniversiteler için büyük bir artı. Ayrıca tabii ki bir üniversite uluslararası öğrenciler tarafından ne kadar tercih edilirse bu da okulların listelerde yükselmelerini sağlıyor. Bu noktada üniversiteler sıradan öğrenciler istemiyor. Akademik başarı hedefi olan, bulunduğu sosyal çevreye hızlı adapte olabilen, araştırmacı kişiliğe sahip öğrenciler istiyorlar. Türk gençlerinin de uluslararası platformdaki imajı bu istenilene uyuyor. Türk gençlerinin başarı odaklı olması, üniversitelerin öğrencilerimize özel burs ve indirim imkanları oluşturmasını sağlıyor."

MAHMUT ÖZAY

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