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Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti

Gelir Vergisi Genel Tebliği kararı ile konut yada iş yeri kiraya veren mülk sahiplerinin kira ödemelerini banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla tahsil etmeleri zorunluluk haline getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 08:04, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 07:38
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti

Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği kararı ile artık elden nakit parayla kira verme dönemi bitti.

Bu kapsamda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

Yeni karara göre elden kira almaya devam eden mülk sahipleri ve kiracılara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

KİRANIN YÜZDE 10'U KADAR CEZA UYGULANACAK

Remi Gazete kararına göre, kira bedelini banka aracılığıyla tahsil etmeyen ev sahiplerine ve kiracılara her bir işlem ayrı olmak üzere kira bedelinin yüzde 10'u kadar cezai işlem uygulanacak.

KİRACILARA DA CEZA KESİLEBİLECEK

Yürürlükteki tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken, konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu.

TBMM'de temmuz ayında kabul edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kiracıya da ceza kesilmesi mevzuata taşınmıştı.

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