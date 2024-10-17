Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yemek krizi

Adnan Menderes Üniversitesi'nde 18 ay önce Prof. Dr. Bülent Kent'in Rektörlük görevine başlamasının ardından personel eksikliği gerekçe gösterilerek pek çok hizmet verilemezken, dışarıdan alınan pek çok hizmetin de denetlenmediği ileri sürüldü.

Hastanede servis edilen kurtlu, sinekli ve kıllı yemeklerin fotoğrafını paylaşarak ADÜ Rektörü Bülent Kent'i ya kendileri ile aynı yemeği yemeye ya da görevini yapıp yemek hizmeti aldığı firmayı denetlemeye davet eden hasta yakınları ve hastane çalışanları "Gelen yemekler sağlıksız ve insan önüne konulacak gibi değil. Bu özellikle akşam yemeklerinde oluyor. Ayı zamanda hukuk profesörlüğü unvanına da sahip Rektör Bülent Kent'in üstlendiği görevin hakkını verip gerekli denetimleri yapmasını bekliyoruz" diyerek duruma tepki gösterdiler.