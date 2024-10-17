İş dünyasının gözü faiz indiriminde

Mayıs 2023 genel seçimlerinin ardından politika değişikliğine giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam 41 bin 500 baz puan faiz artırdı. Merkez Bankası üst üste 6'ncı kez politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Mayıs ayında yüzde 75,45 ile zirveyi gören yıllık enflasyonun 26,07 puan gerileyerek eylülde yüzde 49,38'e düşmesi Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine başlayacağı konusunu daha sık gündeme getirdi.

SIKI PARA POLİTİKASI FREN YAPTIRDI

Parasal sıkılaştırma esaslı program koşulları ekonomide fren eğilimini giderek somutlaştırıyor. Ekonominin lokomotifi konumundaki imalat sanayiinin kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74,9'la son 1,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Reel sektörün yanı sıra hizmetler, ticaret, inşaat gibi temel alanlarda güven geriledi. Özellikle reel kesim güveninin 4 yıl sonra ilk kez 100 baz değerinin altına inmesi dikkati çekti. Hem faiz oranlarında hem de borç miktarında yaşanan yükseliş vatandaşın ve işletmelerin yükünü katladı. Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantıda faiz indirimine gitmesi Türk iş dünyası açısından büyük önem taşıyor. Özellikle istihdamını korumakta zorlanan emek yoğun sektörler Para Politikası Kurulu'nun faiz indirimlerine başlamasını bekliyor.