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Zeytinyağına kirli eller sızdı: Boya, tohum yağı...

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Zeytinyağına kullanımına izin verilmeyen boyalar ve tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 08:52, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:12
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, taklit veya tağşiş (hileli, sahte) yapılan ürünlere ilişkin yeni bir liste yayımladı. Açıklanan yeni listede zeytinyağı ve bitkisel karışım sıvı yağlar yer aldı. Birçok üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı tespit edildi.

2 Ekim tarihi itibarıyla taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internet üzerinden günlük yayınlanmaya başlandı. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Listede üründe yapılan hile ve markanın adı açık bir şekilde belirtiliyor. Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağı ve bitkisel yağlar yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK GENELE YAYILDI

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor. Tarım Bakanlığı'nın geçen hafta ve dün yayınladığı listede yer alan hileli zeytinyağı listesindeki markaların büyük çoğunluğunun Onay Ticaret-Sabri Akın'a ait olması dikkat çekti. Bu ismin, 43 farklı markayla piyasaya hileli zeytinyağı sürdüğü tespit edildi.

TOHUM YAĞI KATILDI

Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı hileli zeytinyağı listesinde dikkat çeken bir diğer firma ise E.A.T Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu.

Dün yayınlan listede bu firmanın natürel sızma zeytinyağı adı altında tohum yağları karıştırılmış zeytinyağı markaları Yamaç Bahçem, Yeşil İnci, Zeybek Grand Yayla, Körfez Gemlik Erken Hasat Soğuk Sıkım, Vakfıkebir Köybirlik olarak sıralandı.

İŞTE O 3 SAHTEKARLIK

Tohum yağları karıştırılması.

Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması.

Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.

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