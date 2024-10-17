Altının gramı 2 bin 951 liradan işlem görüyor

Gözler TCMB'nin faiz kararında
Gözler TCMB'nin faiz kararında
Sinpaş YTS ile Bankasız Faizsiz Araba Sahibi Olun!
Sinpaş YTS ile Bankasız Faizsiz Araba Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
'Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı gerçekleştiği' iddiası yalanlandı
'Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı gerçekleştiği' iddiası yalanlandı
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi
Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!
Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!
İçişleri Bakanı: Malatya'da 3 binada kısmi çökme var
İçişleri Bakanı: Malatya'da 3 binada kısmi çökme var
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 2 bin 951 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 951 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 70 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 09:52, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:53
Yazdır

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 936 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 951 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 70 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yeni günde yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 685 dolarla rekor seviyenin hemen altında işlem görüyor. Ons fiyatı merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden rekor seviyelere yaklaştı.

Dünya genelinde bir süredir devam eden sıkı para politikasının sonuna yaklaşılırken, gelecek dönemde resesyon yaşanıp yaşanmayacağı sorusu varlığını koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 660 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber