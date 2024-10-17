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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kazanarak 9.010,38 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 13:27, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:37
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,35 puan artışla 9.010,38 puana yükseldi, toplam işlem hacmi 32,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 1,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, başta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı olmak üzere bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.710 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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