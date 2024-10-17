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MİT'ten El Kaide operasyonu: Bombalı eylem yapan terörist Afrika'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik bombalı saldırının failini Afrika'da yakalarken, ona yardım eden 1 şüpheli de Adana'da yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 10:47, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:09
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MİT'ten El Kaide operasyonu: Bombalı eylem yapan terörist Afrika'da yakalandı

MİT, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde geçtiğimiz yıllarda Suriye'nin İdlib kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen saldırılarda yer aldığı tespit edilen terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı (28) Afrika'da yakaladı. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan sorguda Baykara, kendisine Y.A. (29) isimli şahsın yardım ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Y.A.'yı da gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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