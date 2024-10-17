2020'den bu yana 1 milyondan fazla düzensiz göçmen yakalandı

Gözler TCMB'nin faiz kararında
Gözler TCMB'nin faiz kararında
Sinpaş YTS ile Bankasız Faizsiz Araba Sahibi Olun!
Sinpaş YTS ile Bankasız Faizsiz Araba Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
'Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı gerçekleştiği' iddiası yalanlandı
'Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı gerçekleştiği' iddiası yalanlandı
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi
Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!
Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!
İçişleri Bakanı: Malatya'da 3 binada kısmi çökme var
İçişleri Bakanı: Malatya'da 3 binada kısmi çökme var
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

2020'den bu yana 1 milyondan fazla düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'de 2020'den bu yana 1 milyon 119 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 11:09, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:09
Yazdır
2020'den bu yana 1 milyondan fazla düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996, 2022'de 285 bin 27, 2023'te 254 bin 8 ve 2024'te ise 175 bin 786 oldu.

Son 5 yılda en fazla yakalanan göçmen grubunu Afganistan uyruklular oluştururken, ikinci sırada Suriyeli düzensiz göçmenler yer aldı.

2024'ün aylık verilerine göre, ocakta 20 bin 409, şubatta 20 bin 588, martta 17 bin 902, nisanda 16 bin 98, mayısta 18 bin 875, haziranda 15 bin 162, temmuzda 19 bin 136, ağustosta 21 bin 127, eylülde 21 bin 357 ve ekimde 5 bin 132 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı.

- 41 bin 692 göçmen kaçakçısı yakalandı

Türkiye, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürerek tedbirlerini genişletti.

Bu kapsamda 2020'den itibaren yakalanan kaçakçı sayısında artış görüldü. 2020'de 4 bin 358, 2021'de 7 bin 942, 2022'de 9 bin 149, 2023'te 10 bin 482 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Bu yıl 10 Ekim itibarıyla ise 9 bin 761 göçmen kaçakçısı yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber