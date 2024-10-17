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Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi

Sivas'ta saat 11.29'da, 4,7, 11,39'da 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'ta meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi. Sivas Valiliği de yaptığı açıklama ile depremler nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 12:45, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:58
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Sivas'ta saat 11.29'da, 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da, merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sivas AFAD yetkilileri, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yıkımın olmadığını, ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'daki 4,7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 10 dakika sonra merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Depremin 22,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bakan Yerlikaya'dan Sivas'ta meydana gelen iki depreme ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını duyurdu.

Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta depremler nedeniyle eğitime ara verildi

Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullandı.

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