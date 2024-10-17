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Bakan Bolat: Otomotiv sektörü Avrupa'da 4. sıraya yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 468 bin 393 motorlu araç üretildiğini böylece otomotiv sektörünün Avrupa'da 4. sıraya yükseldiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 12:26, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:01
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Bakan Bolat: Otomotiv sektörü Avrupa'da 4. sıraya yükseldi

Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u federasyon merkezinde ziyaret etti.

Otomotiv sektörü satışının Türkiye'de 2002'de 168 bin 732 olduğunu söyleyen Bolat, "Bu rakam geçen yıl tarihi rekor seviyeye yükseldi, 1 milyon 284 bin araç satışı yapıldı. Otomotiv pazarı tam 8 katı büyümüş oldu." dedi.

Bolat, 2002'de yılda yaklaşık 95 bin otomobil satıldığını, 2023'te ise 10 katı pazar büyümesiyle yılda 967 bin 341 satış gerçekleştiğini ifade etti.

Hafif ticari araç satışının da 2002'de 63 bin 822 olduğunu, bu rakamın geçen yıl 4 katı artışla 265 bin 294'e yükseldiğini aktaran Bolat, "Ağır ticari vasıtalarda da 2002'de yaklaşık 10 bin araç satılırken, geçen yıl 51 bin 317 ağır ticari vasıta satışı gerçekleşti. Bu da yaklaşık 5 katı bir artışa tekabül ediyor." diye konuştu.

Ömer Bolat, Türkiye'nin toplam otomotiv üretiminin 2002'de 346 bin 565 olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de geçen yıl 4,5 katı artışla 1 milyon 468 bin 393 motorlu araç üretimi yapıldı, böylece Avrupa'da 4'üncü sıraya yükselmiş olduk. 2002'de 257 bin 775 araç ihracatı yaptık, 4 katı artışla 2023'te 1 milyon 18 bin 247 motorlu araç ihracatı gerçekleştirdik. Yan sanayi ve yedek parça satışlarıyla beraber otomotiv sektöründen elde ettiğimiz ihracat geliri 35 milyar dolar oldu. Yerli otomobilimiz Togg, 2023 yılının ocak-eylül döneminde 5 bin 604 adet satılırken, bu yılın aynı döneminde 17 bin 49 araç satışı yapıldı."

- "Bugüne kadar 649 otomotiv işletmesine yaklaşık 400 milyon lira ceza uygulandı"

Bakan Bolat, otomotiv sektörlerinde son dönemde yaptıkları düzenlemelerle ticaretteki aksaklıkları istikrara kavuşturduklarını söyledi.

Piyasada "6 ay-6 bin kilometre" olarak bilinen ikinci el araçta pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenlemeyi devreye aldıklarını, buna motosikletleri de dahil ederek uygulamanın süresini 1 Ocak 2025'e kadar uzattıklarını hatırlatan Bolat, ikinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına da kısıtlama getirildiğini anlattı.

Bolat, düzenlemelere aykırı hareket eden 649 otomotiv işletmesine ise yaklaşık 400 milyon lira para cezası uyguladıklarını belirtti.

Bakanlıkça Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) devreye aldıklarına da işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"1 Kasım 2023 itibarıyla hem otomotiv hem emlak sektörü bakımından kimlik doğrulama uygulaması EİDS üzerinden yapılmaya başlandı. Buradaki amacımız, özellikle dijital ortamda fiyatlarda manipülasyon yapılmasını engellemekti. Çünkü aşırı şişen fiyatlar hem ticareti durduruyordu hem de bazılarına haksız kazanç olarak gidiyordu. 15 Eylül 2024 itibarıyla da emlak sektörü bakımından yetki doğrulama uygulamasını EİDS üzerinden devreye aldık. Önümüzdeki aylarda otomotiv sektörü bakımından yürüttüğümüz çalışmaları da tamamlayacağız."

Bolat, kısa süre önce Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile distribütörlerin haksız ticari uygulama olarak kabul edilecek faaliyetlerini tanımladıklarını anımsattı.

İkinci el araç satışında güvenli ödeme sistemini 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale getirdiklerinin de altını çizen Bolat, tüm bu gelişmelerle ikinci el otomotiv piyasasında fiyat düşüşleri sağlandığını sözlerine ekledi.

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