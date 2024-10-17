Bakan Göktaş'tan 'kadına yönelik şiddetle mücadele' açıklaması

TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
Sinpaş YTS ile Bankasız Faizsiz Araba Sahibi Olun!
Sinpaş YTS ile Bankasız Faizsiz Araba Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
Konut satış adedinde son 21 ayın zirvesi görüldü
Konut satış adedinde son 21 ayın zirvesi görüldü
Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi
Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
'Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı gerçekleştiği' iddiası yalanlandı
'Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı gerçekleştiği' iddiası yalanlandı
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
Ortaokul öğrencisine dünya birinciliği getiren karikatür
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
MEB'den öğretmenin müdüre silah çekmesine soruşturma
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Bakan Tekin: Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Bakan Memişoğlu: Bütüncül sağlık hizmeti mevzuatı üzerinde çalışıyoruz
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Kadın motor ustası adayları lisede mesleğin inceliklerini öğreniyor
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
Elazığ Valisinden 'deprem' açıklaması: 94 yaralı var
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Göktaş'tan 'kadına yönelik şiddetle mücadele' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulamakta kararlı olduklarını belirterek, "Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük ve biz sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 12:58, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:37
Yazdır
Bakan Göktaş'tan 'kadına yönelik şiddetle mücadele' açıklaması

Göktaş, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi İstanbul Yerel Paydaş Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin sorularını yanıtladı.

Kadına yönelik şiddeti insanlık onuruna yapılan en ağır saldırılardan biri olarak nitelendiren Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaları "sıfır tolerans ilkesi" çerçevesinde sürdürdüklerini vurguladı.

Göktaş, "Küresel bir mesele olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik cinayetlerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu konudaki mücadeleyi tüm paydaşlarla birlikte yaptıklarını, görüşmeleri titizlikle sürdürdüklerini bildiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Dün kadın odaklı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda istişarelerde bulunduk. Yurt genelindeki ŞÖNİM müdürleri ile de video konferans toplantısı yaptık. Biz, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u uygulamakta sonuna kadar kararlıyız. Bu kanun bizim için çok kıymetli. Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük ve biz sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konudaki mücadelemizi kararlı bir şekilde yürüteceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber