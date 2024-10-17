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TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden Fincancı, tazminat ödeyecek

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı'' iddiaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'nın talebiyle açılan 100 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Fincancı'nın Bakanlığa 50 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 14:09, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 14:23
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TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden Fincancı, tazminat ödeyecek

Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 100 bin liralık manevi tazminat davasına eski TTB Merkez Konseyi Başkanı davalı Şebnem Korur Fincancı ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, bu celsede kararın açıklanacağını belirtti.

"Manevi tazminata hükmedilecek bir durum bulunmamaktadır"

Söz alan davalı Fincancı'nın avukatı, "Müvekkilimiz bilimsel hir değerlendirme yapmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sözleşmesi kapsamında bir hak kullanılmıştır. Bir bilim insanının kendi alanında görüş beyan etmesi hususunda tartışılacak bir durum bulunmamaktadır. Videoyu izleyerek bilimsel anlamda bir değerlendirmede bulunulabilir. Bu ön değerlendirme olarak adlandırılır. Müvekkilim video kaydında dijital verilere bakarak toksik gaz kullanılmış olabileceğini söylemiştir. Bağımsız heyetlerle yerinde inceleme yapılması gerektiğini belirtmiştir. Toplam 7 dakikalık çözümleme dosyaya iletilmiştir. Burada manevi tazminata hükmedilecek bir durum bulunmamaktadır. Davanın reddini talep ediyoruz, müvekkilim emeklidir. Belirlenecek tazminatın bu husus çerçevesinde değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kararı açıklayan mahkeme hakimi, Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia ettiğine dair açıklamaları nedeniyle Milli Savunma Sakanlığına 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 19 Ekim 2022 tarihinde Medya Haber isimli televizyon kanalındaki yayında TSK'nın askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin yayınlanan videoları izlediğini ve adli tıp uzmanı olarak videodaki görüntülerin sinir sistemini etkileyen bir kimyasal silahın kullanılmış olabileceğini gösterdiğini söylemişti. Fincancı, 26 Ekim 2022'de İstanbul'daki evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı.

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