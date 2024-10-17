Cumhuriyet Üniversitesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi
Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 14:17, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 14:30
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü üniversitemizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Tüm öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.