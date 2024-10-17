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OMÜ'de erkek öğrencilere kampüse giriş sınırlaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), kız yurtlarının güvenliğini sağlamak amacıyla hafta içi dışında erkek öğrencilerin kampüse girişini kısıtladı. Karar sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 15:54, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:01
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OMÜ'de erkek öğrencilere kampüse giriş sınırlaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde alınan yeni karar, hafta içi dışında erkek öğrencilerin kampüse girişine sınırlama getirilmesi yönünde oldu. Kararın, kampüs içerisinde bulunan kız yurtlarının güvenliği amacıyla alındığı belirtildi. Ancak bu uygulama, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak tartışmalara neden oldu.

Karar sonrası mağduriyet yaşayan bir öğrenci, "Arabamla kampüse girmek istediğimde sticker'ım var ve güvenlik onaylı, tüm bilgilerim görülebiliyor. Ama kampüse girmek istediğimde güvenlik bana, hafta sonu erkek öğrenci alınmadığını söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir tarafı korumaya çalışırken diğerini mağdur etmek doğru mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyada artan tepkiler üzerine Eylül ayında göreve başlayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, konuyla ilgili mağduriyet yaşayan öğrencilere yönelik yaptığı açıklamada, "Sorununuz ilgili birimlere iletilmiştir" ifadesini kullandı.

Kararın uygulanış biçimi ve sonuçları üzerine tartışmalar devam ederken, öğrencilerden gelen geri bildirimlerin dikkate alınacağı belirtildi.

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