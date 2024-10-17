Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı kaldırıldı

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen "zorla getirilme" kararını kaldırdı.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi Kılıçdaroğlu ile ilgili aldığı zorla getirilme kararını kaldırdığını duyurdu. Çelik, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz "Zorla Getirme Kararı" kaldırıldı! İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı.. Kamuoyunun bilgisine..."

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mustafa Doğan İnal 'müşteki', Kemal Kılıçdaroğlu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, şüpheli Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda müşteki İnal'ın adını açıkça kullanarak 'bu kadar kirli bir adam yoktur', 'bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim' gibi söylemlerde bulunduğu aktarıldı.

Dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiğinin de belirtildiği iddianamede, buna rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da kaydedildi.

2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.