Çekişmeli boşanmaya yeni teklif

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yargıda yeni düzenlemeler içeren 22 maddelik kanun teklifiyle çekişmeli boşanmalarda yargı yükünün de hafiflemesi amaçlanıyor.

Yeniden dava açma süresi 3 yıldan bir yıla düşürülecek ve eşlerden birinin talep etmesi yeterli olacak.

Hukukçulara göre, teklif kabul edilirse boşanma aşamasındaki eşlerin çocukları için de yararlı olacak. 22 maddelik teklifte, noterliklerin tatil günlerinde çalışmasına, boşanma davalarına, istinaftaki yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler yer alacak.

"BOŞANMALAR ARTABİLİR"

Avukat Cengiz Hortoğlu, eşlerden birinin boşanma davası açıp reddedilmesi durumunda 3 yıl beklemesi gerektiğini dile getirip bekleme süresinin uzun olduğunu ifade etti.

"Bunun bir yıla indirilmesi eşler arasındaki ihtilafı da azaltacak." diye konuşan Hortoğlu, "Eşler ihtilafa düştüğünde o dava ne kadar erken hızlı bir şekilde sonuçlanırsa iki taraf için de o kadar iyi olur." dedi. Hortoğlu, yaşanılan mağduriyetlerin büyük ölçüde azalacağını da sözlerine ekledi.

"Mahkemeye gittiğinde artık boşanmak için eşin sorunlarını kusurlarını ispat etmesi gerekmeyecek." ifadelerini kullanan Hortoğlu, "Bu yasanın çıkmasıyla birlikte nasıl olsa bu dava reddedilince bir yıl sonra yine dava açacak. 'En iyisi, kabul edeyim' veya 'Anlaşmalı olarak boşanayım' düşüncesinin önünü açabilir." dedi.

Beyzanur Özer / NTV