TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 5. yılında rahmetle andığını söyledi.

17 Ekim'in Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olduğunu anımsatan Şahin, "Ekonomik yıkım ve kalıcı yoksulluk ne yazık ki artık ekonomi politikalarının, yanlış ekonomi politikalarının sonucu kronikleşen enflasyon, özellikle pandemi sonrasında dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma, işsizlik, savaş gibi nedenlerle daha da belirgin hale gelmiştir." diye konuştu.

Orta sınıfın alt gelir grubuna yaklaştığını, asgari ücretli ve emeklilerin halinin ise kötü olduğunu savunan Şahin, "Ülkemizde bugün simit kahvaltısı bile lüks hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de 11 milyon yoksul bulunduğunu belirterek, bunun ana sebebinin de enflasyon olduğunu ifade etti.

Dünya Astsubaylar Günü'nü de kutlayan Kavuncu, pilotların yurt dışına görevli giderken vize sorunu yaşamadığını ancak eğitim için çıkmak istediklerinde sıkıntı çektiklerini belirtti. Kavuncu, pilotların mağdur edilmesinin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Kılıç, ülkenin huzuru için çalışan astsubayların gününü de tebrik ederek, şehitlere rahmet diledi.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Lübnan'da katliamlara devam ettiğini ifade eden Kılıç, "Bu saldırılar İsrail'in rayından tamamen çıktığını, adeta bir akıl tutulması yaşadığını ve cani olduğunu bir kez daha göstermiştir. Barışı korumak isteyen tüm ülkeler İsrail'e karşı beraber mutlaka ve mutlaka hareket etmelidir. İsrail'in bu saldırılarını bir kez daha şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

BM'nin İsrail'e karşı derhal kuvvet kullanması gerektiğini dile getiren Kılıç, suçluların tarih ve adalet önünde cezalandırılacağını kaydetti.

- "Milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşıyor"



DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'de internet özgürlüğünün de sistematik olarak yok edildiğini öne sürerek, "O anlamıyla buradan hızlı bir dönüş ihtiyacının altını çiziyoruz ve bulunduğumuz çağda interneti özgürleştirmek aslında demokrasiyi ve insan haklarını savunmanın bir parçasıdır." dedi.



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Merkez Bankasının faiz oranında değişikliğe gitmediğini anımsatarak, yüksek faiz yüzünden milyonlarca insanın ev alamadığını ve milyonlarca esnafın icrada olduğunu savundu.

Malatya'dan sonra Sivas'ta da bir deprem yaşandığını belirten Başarır, depremle yaşamayı bilmek gerektiğini ve hiçbir şey için geç kalınmadığını söyledi.

TÜRK-İŞ'in Eylül ayındaki çalışmasına göre açlık sınırının 19 bin 830 lira olduğunu dile getiren Başarır, "Milyonlarca emekli, milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. Bugün en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira ama üzülerek söylüyorum ki açlık sınırı 19 bin 830 lira. Sormak istiyorum: Sizdeki veriler ile TÜİK'in verilerinde açlık sınırı ne? Aşağı yukarı bu. Eğer bir ülkede emeklisi, işçisi, asgari ücret alan yurttaşları açlık sınırının altında yaşıyorsa durum bir felaket. Yoksulluk sınırını konuşmak istemiyorum, 64 bine 595 lira." diye konuştu.

- "Soykırımın bitirilmesi için barış çağrısına ve aksiyon almaya davet ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 17 Ekim'in Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"BM'ye diyoruz ki yoksullukla mücadeleyi sadece bir gün hatırlamak sonra dönüp eşitsizlik taşlarını döşemek bu yakıcı soruna çare olmayacaktır. Günümüzde 110 ülkede yaşayan 6,1 milyar kişiden 1,1 milyarının yoksullukla mücadele ettiğini düşündüğümüzde bize lazım olanın sadece bir gün değil yaşadığımız her gün dünyanın bir yarısındaki açlıkla mücadele edenleri unutmamak ve son bir yıldır Gazze'de açlıktan ölen çocukların ve insanların artık ölmemesi için İsrail'in devam ettirdiği soykırımın bitirilmesi için barış çağrısına ve aksiyon almaya davet ediyoruz."

Usta, şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 5. yılında rahmetle andı.

17 Ekim'in Dünya Astsubaylar Günü olduğunu da dile getiren Usta, TSK'nın fedakar ve kahraman astsubaylarının ülkenin güveni ve huzuru için gösterdiği azim ve kararlılığın her zaman gurur kaynağı olduğunu söyledi. Usta, bugün vesilesiyle astsubaylara, sağlık, mutluluk ve başarı dileğinde bulundu.

Türkiye'nin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede, dünya tarihinin en büyük yapısal operasyonunu sürdürdüğünü dile getiren Usta, vatandaşları yuvalarına kavuşturmak için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Usta, deprem sonrasında verilen sözleri de unutmamak gerektiğini ifade ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'da bir okul yapma sözü verdiğini, temelini de attığını ancak bitirmediğini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) de 100 bin konut sözü bulunduğunu ancak 5 yılda sadece 4 bin konut yaptırdığını anlatan Usta, konutların tamamlanmasını sağlamanın herkesin sorumluluğu olduğuna işaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Başarır ise İBB'nin 11 bin 500 konut yaptığını söyledi.

- "Toplumsal seferberliğe ihtiyaç var"

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşattıklarının yara olarak kanamaya devam ettiğini dile getirerek, bölgedeki insanların bir kışı soğukta ve aç geçirmemesi için toplumun, sivil toplum kuruluşlarının, devletin seferber olduğunu ancak yeterli olmadığını gördüğünü belirtti.

Sıkıntının büyük olduğunu dile getiren Önder, "Bir toplumsal seferberliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İnsanların eski duyarlılığı yok, devletin eski hassasiyeti söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde sağlık ve okula erişimde sıkıntı yaşandığını; ısınmanın en büyük problem olduğunu anlatan Önder, yeniden nasıl toplumsal bir seferberlik verilebileceğinin düşünülmesini istedi.



TBMM Genel Kurulu'nda daha sonra partilerin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.

Meclis Başkanvekili Önder, Saadet Partisi'nin grup önerisinin oylaması sırasında karar yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşimi, 22 Ekim Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.