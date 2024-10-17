2 gündür kayıp olan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

Bir süre sonra Keskin?i telefonla arayıp ulaşamayan ailesi durumu AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Gurup Amirliğine bildirdi.

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