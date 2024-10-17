Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var

Yaralılardan 2 yolcu ve muavinin sağlık durumunun ağır yaralı olduğu bildirildi.

Kazada 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri edildi.

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