Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü

İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesinin ardından Hamas liderliğine seçilen Yahya Sinvar'ın şehit düştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İsrail basını, Yahya Sinvar'a ait olduğu iddiasıyla bazı fotoğraflar yayınladı. Çatışma yaşanan ve bombalanan bir binanın enkazı altındaki kişinin Sinvar olduğu ileri sürüldü.

Üzerine düşen molozlardan kafatası parçalanan ve vücudunda derin yaralar oluşan kişinin Yahya Sinvar olduğuna dair iddialar fotoğrafların yayınlanmasından birkaç saat sonra büyük ölçüde doğrulandı.

Tel Aviv basınına konuşan İsrail güvenlik kaynakları, Gazze'nin Refah ilçesindeki cesetle Sinvar'ın DNA'sının uyuştuğunu kaydetti.

Amerikan siyonist New York Times gazetesi, fotoğrafı çekilen bedenden alınan DNA örneklerinin Sinvar'ınki ile uyuştuğunu ileri sürdü. Gazete bu bilginin İsrailli yetkililer tarafından verildiğini yazdı.

Efsane Hamas komutanı Yahya Sinvar, Gazze'nin Refah ilçesinde elinde AK-47 Kalaşnikof tüfeği ve üzerinde hücum yeleği olduğu halde, İsrail askerleriyle çatıştığı esnada tank atışı sonucu şehit düştü.

Sinvar, 16 Ekim 2024 günü gerçekleşen çatışmada, Hamas'ın üst düzey isimlerinden Mahmud Hamdan'la birlikte şehit düştü. İki isim dışında yanlarında bir mücahid daha vardı.

BİR BİNADA ANSIZIN ÇATIŞMA YAŞANDI

İsrail yayın kuruluşu KAN'a konuşan bir güvenlik kaynağına göre Hamas lideri Sinvar şehit edildi. Habere göre, İsrail askerleri Gazze'nin Refah bölgesindeki Tel Sultan mahallesinde faaliyet yürüttüğü sırada Hamas üyeleriyle çatışma yaşadı.

Siyonistler o sırada Sinvar'ın binada bulunduğunu bilmiyordu. Orada tespit edilen 3 mücahide ateş açan işgalci İsrail ordusu, Hamas üyelerinin bulunduğu binayı tank atışlarıyla vurdu. Yaşanan çatışma ve bombardıman sonrası, ölenler arasında Sinvar'ın da olduğu anlaşıldı.

Sinvar'ın uzun yıllar İsrail hapishanelerinde tutsak kalması nedeniyle DNA bilgilerinin Tel Aviv'in elinde mevcut olduğu belirtiliyor.

Bölgede şehit edilen Hamas mensuplarının yakınında herhangi bir rehineye rastlanmadı. Bazı cesetlerin üzerinde banknot ve kimlik kartları bulunduğu ileri sürülüyor. Çatışma esnasında Sinvar'ın yanında 2 mücahid daha vardı.

HAMAS'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Öte yandan Hamas kaynaklarından yapılan açıklamada "Yahya Sinvar'ın ölmüş olabileceğine dair işaretler var" bilgisi geçildi.

HALKIMIZI ELİMİZDEKİ TÜM İMKANLARLA SAVUNACAĞIZ

Hamas lideri Sinvar, 7 Ekim 2023 öncesi verdiği bir röportajda, siyonistlerin katliam yaparken Filistinlerin hiç direnmemesini istediklerini, oysa kendilerinin ise buna karşı koymak için ellerindeki tüm imkanları kullanacaklarını söylemişti.

"Uzun yıllar uluslararası toplumun, özgür insanların ve küresel örgütlerin işgalcileri durduracağını, halkımızı katletmelerini engelleyeceğini sanıyorduk. Fakat ne yazık ki dünya, işgalci savaş makinesinin genç insanlarımızı öldürmesini sadece izledi" diyen Sinvar, İsrail'in çocukları ve kadınları kasten öldürdüğüne dikkat çekmişti.

Hamas direnişinin üst düzey teknolojiye sahip İsrail ordusuyla karşılaştırılmaması gerektiğini söyleyen Sinvar, "Eğer elimizde hedefi nokta hassasiyetle vurabilen silahlar olsaydı onları kullanırdık. Ama direnmek için elimizde sadece bu silahlar var. Öldürülürken uysal olmamızı istiyorlar ama halkımızı sahip olduğumuz tüm silahlarla savunacağız" demişti.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Gazze direnişinin efsane Hamas komutanı Yahya Sinvar kimdir?

1962 yılında Gazze güneyinde Han Yunus mülteci kampında doğdu.

Ailesi, İsrail'in 1948'deki kuruluşundan sonra Aşkelon'dan sürgün edilmişti.

Sinvar, 1988 yılında 2 İsrail askerinin kaçırılıp öldürülmesini planladığı iddiasıyla hayatının 22 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi.

2011 yılında bir esir değişim anlaşmasının parçası kapsamında serbest bırakıldı.

Hapishanede akıcı bir şekilde İbranice öğrenmiş, İsrail ordusunun kullandığı yöntemlere vakıf olmuştu.

Hapisten çıktıktan sonra Sinvar, siyonistlerin Hamas bünyesine sızdırdığı Mossad işbirlikçilerini tek tek temizledi.

Mossad'ın kendisini öldürmek üzere gönderdiği suikastçıları etkisiz hale getiren Sinvar, onlardan ele geçirdiği susturuculu tabancayla ünlü pozunu verdi.

Yahya Sinvar, İsmail Haniye'nin temmuz ayında İran başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilmesi üzerine Hamas'ın yeni lideri olmuştu.