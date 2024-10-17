Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kardelen TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

20 bin öğretmen atamasıyla ilgili mülakat sonuçlarının Danıştay davaları nedeniyle açıklanamadığını belirten Bakan Tekin, bu sürecin yakında tamamlanacağını ve sonuçların kısa süre içinde ilan edileceğini söyledi.

Tekin'in açıklaması, atama bekleyen öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor.