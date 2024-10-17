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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası dizisi ile tanınan oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Acı haberi Birol Güven, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 20:40, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 20:47
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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti

Oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, paylaşımında "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

VURAL ÇELİK KİMDİR?
1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler'dir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.

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