Galatasaray sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti

'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'
'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'
Sinpaş Yts İle Faizsiz Konut Finansmanında Büyük Destek
Sinpaş Yts İle Faizsiz Konut Finansmanında Büyük Destek
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme
Bakan Tunç'tan ilk 4 madde açıklaması: Söz konusu olmadığını söyledik zaten
Bakan Tunç'tan ilk 4 madde açıklaması: Söz konusu olmadığını söyledik zaten
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
Cıva tüpü paniği: Okul tatil edildi, 3 kişi hastanelik oldu
Cıva tüpü paniği: Okul tatil edildi, 3 kişi hastanelik oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı kaldırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı kaldırıldı
Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü
Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi
Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Bakan Tekin: Türkiye kendi modelini oluşturamayacak kadar yeteneksiz mi?
Bakan Tekin: Türkiye kendi modelini oluşturamayacak kadar yeteneksiz mi?
Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
Konut satış adedinde son 21 ayın zirvesi görüldü
Konut satış adedinde son 21 ayın zirvesi görüldü
Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi
Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
İş dünyasının gözü faiz indiriminde
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nakit parayla kira ödeme devri bitti
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Kredi kartına vergi için yeni formül!
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Faiz kararı yarın açıklanacak
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek sorular yayımlandı
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti. Sarı kırmızılılar ikinci maçından da yenik ayrıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 21:42, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 21:43
Yazdır
Galatasaray sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ve Roma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, İtalyan rakibine 6-1'lik skorla mağlup oldu. Roma'nın gollerini 7. dakikada Cissoko, 24. dakikada Giacinti, 54. dakikada Haavi, 59. dakikada Giugliano, 85. dakikada Pandini ve 87. dakikada Gamze Yaman (kendi kalesine) attı. Galatasaray'da Staskova 76. dakikada ağları havalandırdı.

A Grubu'nda ikinci maçını da kazanan Roma puanını 6 yaptı. Galatasaray ise ikinci mağlubiyetini yaşayarak puansız kaldı. Sarı kırmızılılar iki maçta 1 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber