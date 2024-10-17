Fenerbahçe, Ryan Kent ile yolları ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ryan Kent, geçen sezon başında geldiği Fenerbahçe'de 19 resmi maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2024 21:53, Son Güncelleme : 17 Ekim 2024 21:58
Fenerbahçe Kulübü, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Ryan Kent, geçen sezon başında geldiği Fenerbahçe'de 19 resmi maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.