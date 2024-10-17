Fenerbahçe, Ryan Kent ile yolları ayırdı

Ryan Kent, geçen sezon başında geldiği Fenerbahçe'de 19 resmi maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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