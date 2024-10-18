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700 bin Suriyeli kayıt dışı çalışıyor!

Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile geçici koruma statüsündeki yabancıların kayıt altına alınması hedefleniyor. Onay verilen Suriyelilere belirlenen çalışma alanlarında muafiyet tanınacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 07:41, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 07:34
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700 bin Suriyeli kayıt dışı çalışıyor!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Türkiye'de bulunan yabancıların çalışma izinleri ile ilgili yapılan yeni düzenleme ile asıl hedef kayıt dışı çalışan Suriyelilerin kayıt altına alınması. Tahminlere göre Türkiye'de 600-700 bin Suriyeli kayıt dışında çalışıyor. Salı günü yürürlüğe giren 'Uluslararası İş Gücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği' değişiklikleri ile geçici koruma statüsündeki yabancıların çalışma izni almadan Türkiye'de çalışabilecekleri öngörülmüştü.

AK Parti kaynakları, yeni düzenlemenin tüm Suriyelilerin çalışma izninden muaf tutulacakları anlamına gelmediğini, İçişleri Bakanlığının sisteminde kayıtlı olan ve ancak bakanlığın onay verdiği Suriyelilere muafiyet tanınacağını kaydetti. Parti kaynakları "Mutlaka sistemde görünecekler ve hangi alanlarda çalışma izninden muaf olacakları belirlenecek. Örneğin inşaat işlerinde çalışma izni yine alınacak. Yapılan düzenleme daha çok, sanayide, boyacılık, marangoz gibi meslekler için geçerli olacak" dedi.

Parti kurmayları, yeni düzenlemenin asıl hedefinin şu anda kaçak çalışan ve sayılarının 600-700 bin civarında olduğu tahmin edilen Suriyelilerin kayıt altında alınması olduğunu söyledi. Parti kaynakları "Halihazırda Türkiye'de bulunan Suriyelilerden çalışma izni alarak, kayıtlı çalışanların sayısının 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Geriye kalanlar kayıt dışında çalışıyor. Bunların bir bölümü mevsimlik tarım işçisi. Tarım işçilerini hariç tutarsak, kaçak çalışanların sayısı yüz binlerle ölçülüyor. Bu hem ekonomik açıdan hem de iş güvenliği açısından büyük problem oluşturuyordu. Yeni düzenleme ile kaçak çalıştırılan Suriyelilerin kayıt altına alınması hedefleniyor. Beklentimiz en az 200 bin civarında Suriyelinin kayıtlı çalıştırılması" diye konuştu.

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