Meteoroloji uyardı: İki bölgede kar yağışı bekleniyor

Teröristlerin başına konulan ödül miktarına yüzde yüz zam
Teröristlerin başına konulan ödül miktarına yüzde yüz zam
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma: 3 savcı görevlendirildi
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma: 3 savcı görevlendirildi
Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi! İşte birinci derece riskli bölgeler
Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi! İşte birinci derece riskli bölgeler
Merkez'in faiz inadı üretimi düşürüyor
Merkez'in faiz inadı üretimi düşürüyor
Bakan Şimşek'in 'vergi' isyanı: Kimse ödemek istemiyor
Bakan Şimşek'in 'vergi' isyanı: Kimse ödemek istemiyor
Bakan Tekin, Öğretmen Akademisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı
Bakan Tekin, Öğretmen Akademisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı
'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'
'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme
Bakan Tunç'tan ilk 4 madde açıklaması: Söz konusu olmadığını söyledik zaten
Bakan Tunç'tan ilk 4 madde açıklaması: Söz konusu olmadığını söyledik zaten
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
TBMM Genel Kurulu karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
Cıva tüpü paniği: Okul tatil edildi, 3 kişi hastanelik oldu
Cıva tüpü paniği: Okul tatil edildi, 3 kişi hastanelik oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı kaldırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı kaldırıldı
Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü
Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi
Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Bakan Tekin: Türkiye kendi modelini oluşturamayacak kadar yeteneksiz mi?
Bakan Tekin: Türkiye kendi modelini oluşturamayacak kadar yeteneksiz mi?
Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
Prof. Dr. Orhan Tatar: Sivas ile Malatya depremlerinin ilgisi yok
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TCMB'nin faiz kararı belli oldu
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
TÜİK, kayıp çocuk istatistiklerine ilişkin açıklama
Konut satış adedinde son 21 ayın zirvesi görüldü
Konut satış adedinde son 21 ayın zirvesi görüldü
Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi
Depremler nedeniyle Sivas'ta eğitime ara verildi
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Bakan Yerlikaya: Depremden 249 kişi etkilendi, 11 kişinin tedavisi sürüyor
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
Konut satışlarında artış sürüyor: 21 ayın en yükseği
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de 2025 yılı bütçe maratonu başlıyor
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara ceza
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
Cezasızlık algısı çözülüyor: Magandaya asla af yok!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji uyardı: İki bölgede kar yağışı bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ile Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 08:17, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:31
Yazdır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ile Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Ege İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde 3-6°C azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ: Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bu gece İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi'nin yükseklerinde,don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber