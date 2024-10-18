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Hemşire annesinin yanına doktor olarak atandı

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde laboratuvar teknikeri olarak görev yapan anne Nimet Aydın, aynı hastaneye doktor olarak atanan oğlu Erdem Aydın ile birlikte görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 09:04, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:04
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Manisa'da 1991 yılından bu yana laboratuvar teknikeri olarak görev yapan ve son olarak Merkez Efendi Devlet Hastanesi'de görev yapan Nimet Aydın, eğitim hayatında desteğini esirgemediği Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu oğlu Erdem Aydın'ın aynı hastaneye atanmasıyla gurur ve sevinci bir arada yaşadı. Aynı birimlerde görev yapmasalar da Acil Servis Hekimi oğlu Erdem Aydın'ın hastalardan tahlil istemesiyle adını laboratuvar bilgisayarlarında gören anne Nimet Aydın, bu mutluluğu çevresiyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Oğluyla aynı hastanede görev yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden anne Nimet Aydın, "1991 yılında Manisa Doğumevi'nde laboratuvar teknisyeni olarak göreve başladım. Oğlum da bu sene buraya atandı. Acil bölümünü pratisyen hekim olarak atandı. Çok güzel bir duygu, beraber çalışmak. Herkese nasip olmasını dilerim. Burada acilde çalıştığı için pek yanına gitmiyorum. Görev başındayken pek rahatsız etmek istemiyorum. Ama bilgisayarda tahlil falan istediğinde ismini görüyorum. Güzel bir hastane oğluma da nasip olduğu için çok mutluyum" dedi.

Annesinin hastane işleyişi hakkında kendisini bilgilendirdiğini ve her konuda yardımcı olduğunu söyleyen Pratisyen Hekimi Erdem Aydın, "2024 yılının Haziran ayında Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. İlk görev yerim burası. 10 Eylül'de başladım. 1 Ekim'den bu yana burada nöbet tutuyorum. Annem de olduğu için burayı yazdım. Hem ailem burada. Alışma sürecinde annem bana yardımcı oldu. Hastanenin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı. Bazen tahlil istiyorum. Annem de benim ismimi görüyor. Mutluyum, beraber çalışmak güzel" dedi.

Merkezefendi Devlet Hastanesi olarak bir aile ortamında çalıştıklarını söyleyen Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Susur, "Biz bir aileyiz. Zaten hastane olarak da hastanemizde bir aile ortamı var. Aynı zamanda böyle bir aileye sahip olmakta çok güzel. Onlarla çalışmak büyük bir keyif. Her konuda çok iyiler, inşallah bundan sonra da yolları açık olur. Birlikte çalışmaya devam ederiz. Nice ailelere ev sahipliği yaparız" diye konuştu.

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