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MİT'in siber casusluk operasyonunda tutuklu sayısı 20'ye çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın siber casusluk şebekesine yönelik operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 20'ye yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 09:53, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:54
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MİT'in siber casusluk operasyonunda tutuklu sayısı 20'ye çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen yeni bir operasyonla birlikte 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 20'ye ulaştı.

Gençler ve çocuklar hedefte

MİT'in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlendi. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi ise erişime kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

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