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ÖZYES öğrencileri için GSB yurt ve burs/kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri'ne Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile yerleşen öğrenciler için yurt ve burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 10:32, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:33
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ÖZYES öğrencileri için GSB yurt ve burs/kredi başvuruları başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ÖSYM tarafından 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yerleştirme sonuçları 11 Ekim'de açıklanan ve 21 Ekim'e kadar kayıt işlemlerini tamamlayacak olan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) öğrencileri için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı. ÖZYES öğrencileri başvurularını, e-Devlet üzerinden 22 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

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