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Dolar 34,27 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,2690 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 11:10, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:10
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Dolar 34,27 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 34,1300'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 34,2690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 37,1850'den, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 44,7580'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,7 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 104 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

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