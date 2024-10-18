Askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli yaralandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl de yaralıları hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti, doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

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