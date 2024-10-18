Hakkari'de 'rüşvet' operasyonu: 4'ü memur 5 tutuklama
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü memur 5 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 12:24, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:26
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Nüfus Müdürlüğü ve başka adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü memur 5 kişi "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarından tutuklandı.
Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.