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Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 14:10, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:11
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Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı. Bakan Yaşar Güler oturumların ardından üye ülke Savunma Bakanları ile birlikte gelenekselleşen aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

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